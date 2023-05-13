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Камбэк с участием Цыганкова. Реал Сосьедад - Жирона 2:2. Видео голов и обзор матча

Видео
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Борьба за еврокубки продолжается

Камбэк с участием Цыганкова. Реал Сосьедад - Жирона 2:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Новина українською

"Жирона" отыгралась с 0:2 на поле "Реала Сосьедад", что очень многое говорит о силе и характере команды Мичела. Да, у них есть яйца.

Приятно, что в камбэке каталонцев принял участие Виктор Цыганков. Пусть ассист у него чисто номинальный, но и без него украинец был активен, остро подавал, мог забивать. Достойный матч - и для него, и для всей "Жироны", чья борьба за зону еврокубков продолжается.

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"Реал Сосьедад" - "Жирона" - 2:2

Голы: Оярсабаль, 5 (с пенальти), Давид Сильва, 24 - Коуто, 37, Стуани, 45+2

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Жирона
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