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Скукотища. Реал Мадрид - Хетафе 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео
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Против ничьей был только рикошет

Скукотища. Реал Мадрид - Хетафе 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images

Новина українською

Поразительно скучный матч. Больше часа ударов в створ ворот не было вообще. И если "Реал" хотя бы не имел мотивации и берег лидеров на полуфинал ЛЧ, то "Хетафе" рискует вылететь и все равно не способен на большее.

Рикошет после дальнего удара - вот что решило судьбу поединка, который не станут пересматривать заново даже самые преданные фанаты обеих команд.

34-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Хетафе" - 1:0

Гол: Асенсио, 70

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В статье: Реал (Мадрид) "Хетафе"
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