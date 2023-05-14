Скукотища. Реал Мадрид - Хетафе 1:0. Видео гола и обзор матча

Поразительно скучный матч. Больше часа ударов в створ ворот не было вообще. И если "Реал" хотя бы не имел мотивации и берег лидеров на полуфинал ЛЧ, то "Хетафе" рискует вылететь и все равно не способен на большее.

Рикошет после дальнего удара - вот что решило судьбу поединка, который не станут пересматривать заново даже самые преданные фанаты обеих команд.

34-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Хетафе" - 1:0

Гол: Асенсио, 70