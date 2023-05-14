Скукотища. Реал Мадрид - Хетафе 1:0. Видео гола и обзор матча
Против ничьей был только рикошет
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images
Поразительно скучный матч. Больше часа ударов в створ ворот не было вообще. И если "Реал" хотя бы не имел мотивации и берег лидеров на полуфинал ЛЧ, то "Хетафе" рискует вылететь и все равно не способен на большее.
Рикошет после дальнего удара - вот что решило судьбу поединка, который не станут пересматривать заново даже самые преданные фанаты обеих команд.
34-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" - "Хетафе" - 1:0
Гол: Асенсио, 70
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