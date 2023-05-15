  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Шоу нового чемпиона. Эспаньол - Барселона 2:4. Видео голов и обзор матча
В тренде

Шоу нового чемпиона. Эспаньол - Барселона 2:4. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Дерби прошло в одни ворота

Шоу нового чемпиона. Эспаньол - Барселона 2:4. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Новина українською

"Барселона" оформила чемпионство на поле "Эспаньола", который пропускал гол за голом, пока гостям не надоело их забивать.

Только при счете 0:4 "Попугаи" сумели выровнять игру, но кому это интересно? Настоящие герои дерби играли в сине-гранатовых футболках - и они сегодня выиграли золото Ла Лиги впервые с 2019 года. Браво!

34-й тур Примеры. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"

"Эспаньол" - "Барселона" - 2:4

Голы: Пуадо, 73, Хоселу, 90+2 - Левандовский, 11, 40, Бальде, 20, Кунде, 53

По теме
yellow-arrow
Шансы на ЛЧ еще есть. Марсель - Анже 3:1. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
По сценарию Альбиона. Арсенал - Брайтон 0:3. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Клиншит от пчел. Брентфорд - Вест Хэм 2:0. Обзор матча и видео голов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Эспаньол (Барселона)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде