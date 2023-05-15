Шоу нового чемпиона. Эспаньол - Барселона 2:4. Видео голов и обзор матча

"Барселона" оформила чемпионство на поле "Эспаньола", который пропускал гол за голом, пока гостям не надоело их забивать.

Только при счете 0:4 "Попугаи" сумели выровнять игру, но кому это интересно? Настоящие герои дерби играли в сине-гранатовых футболках - и они сегодня выиграли золото Ла Лиги впервые с 2019 года. Браво!

34-й тур Примеры. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"

"Эспаньол" - "Барселона" - 2:4

Голы: Пуадо, 73, Хоселу, 90+2 - Левандовский, 11, 40, Бальде, 20, Кунде, 53