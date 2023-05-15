Шоу нового чемпиона. Эспаньол - Барселона 2:4. Видео голов и обзор матча
Дерби прошло в одни ворота
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
"Барселона" оформила чемпионство на поле "Эспаньола", который пропускал гол за голом, пока гостям не надоело их забивать.
Только при счете 0:4 "Попугаи" сумели выровнять игру, но кому это интересно? Настоящие герои дерби играли в сине-гранатовых футболках - и они сегодня выиграли золото Ла Лиги впервые с 2019 года. Браво!
34-й тур Примеры. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"
"Эспаньол" - "Барселона" - 2:4
Голы: Пуадо, 73, Хоселу, 90+2 - Левандовский, 11, 40, Бальде, 20, Кунде, 53
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