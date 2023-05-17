Есть первый миланский финалист ЛЧ. Интер - Милан 1:0. Видео гола и обзор матча

Интер и Милан сыграли свой второй полуфинальный поединок Лиги чемпионов .

Милану после поражения в первом матче 0:2 нужно было активно играть в атаке, однако такая активность просматривалась только в начале поединка. Более того, ближе к середине первого тайма Интер отодвинул игру и кажется, играл с хорошим запасом.

В итоге, нерадзурри еще и забили в концовке матча победный гол - на двоих сообразили Лукаку и Лаутаро Мартинес.

Теперь Интер ждет соперника по финалу в битве Манчестер Сити и Реала, которая состоится в среду, 17 мая.

Интер - Милан 1:0 (первый матч 2:0)

Гол: Мартинес (74)

Обзор матча:

Гол Мартинеса: