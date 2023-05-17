Есть первый миланский финалист ЛЧ. Интер - Милан 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
Интер и Милан сыграли свой второй полуфинальный поединок
Милану после поражения в первом матче 0:2 нужно было активно играть в атаке, однако такая активность просматривалась только в начале поединка. Более того, ближе к середине первого тайма Интер отодвинул игру и кажется, играл с хорошим запасом.
В итоге, нерадзурри еще и забили в концовке матча победный гол - на двоих сообразили Лукаку и Лаутаро Мартинес.
Теперь Интер ждет соперника по финалу в битве Манчестер Сити и Реала, которая состоится в среду, 17 мая.
Гол: Мартинес (74)
Обзор матча:
Гол Мартинеса:
Популярное сейчас
- Девин Хейни – Василий Ломаченко: где и когда смотреть онлайн бой
- ANSA: Венгрия заблокировала пакет помощи для Украины на сумму в полмиллиарда евро
- Реал едет в Манчестер, будет ли итальянский финал в Лиге Европы? Расписание футбола на 15-21 мая
- Левый пенальти для Довбика, чем раздражает УЕФА, меняем правила футбола вместе с Тьерри Анри
- Пока Криш зарабатывает. Джорджина поражает воображение роскошными формами в купальнике. ФОТО
- Итальянская танцовщица прошлась голой по улицам Неаполя в честь скудетто Наполи. ВИДЕО
Новости по теме
- 00:06 Зарубежные Борьба за места в Топ-4 завершена? Итоги 35-го тура Серии А
- 23:16 Зарубежные Леау: Роналдиньо и Криштиану Роналду – мои кумиры. Я учился дриблингу по их нарезкам на YouTube
- 21:20 Зарубежные Влияние на корзину Шахтера, последние штрихи для прямой путевки чемпиона УПЛ в группу. Приоритеты еврокубковых результатов недели