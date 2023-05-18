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Дечемпионизация. Манчестер Сити – Реал 4:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Видеообзор поединка

Дечемпионизация. Манчестер Сити – Реал 4:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Манчестер Сити и Реал играют ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов.

Матч проходит в Манчестере после ничьей в Реале 1:1.

Поединок начался условно спокойно, рисковать никто не хотел, но в итоге, на 23-й минуте Сити открыл счет – Силва пробил Куртуа, к которому в этом эпизоде есть вопросы. А ближе к к концу тайма все тот же Силва оформил дубль.

Во втором тайме автогол Милитао и добавка Альвареса - 4:0. Дереализация Риала и Сити против Интера в финале ЛЧ.

Манчестер Сити – Реал 4:0

Первый матч: 1:1

Голы: Силва (23, 37), Милатао (76, аг.), Альварес (90+1)

Первый гол Силвы:

Второй гол Силвы:

Автогол Милитао:

Гол Альвареса:

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В статье: Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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