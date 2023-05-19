Это их турнир. Севилья - Ювентус 2:1. Видео голов и обзор матча
"Нервион" - в финале ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle - UEFA/UEFA
"Севилья" драматично сломила сопротивление "Ювентуса" и вышла в финал Лиги Европы - уже седьмой для себя в ХХІ веке.
Гости забили первыми, но тысяча навесов и миллион отборов на чужой половине поля от команды Хосе Луиса Мендилибара сделали свое дело. В какой-то момент "Юве" иссяк - и в дополнительное время хозяева его дожали.
Лига Европы. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" - "Ювентус" - 2:1
Голы: Сусо, 71, Ламела, 95 - Влахович, 65
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