Это их турнир. Севилья - Ювентус 2:1. Видео голов и обзор матча

"Севилья" драматично сломила сопротивление "Ювентуса" и вышла в финал Лиги Европы - уже седьмой для себя в ХХІ веке.

Гости забили первыми, но тысяча навесов и миллион отборов на чужой половине поля от команды Хосе Луиса Мендилибара сделали свое дело. В какой-то момент "Юве" иссяк - и в дополнительное время хозяева его дожали.

Лига Европы. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Ювентус" - 2:1

Голы: Сусо, 71, Ламела, 95 - Влахович, 65