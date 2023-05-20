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Оставили без ЛЧ. Лион - Монако 3:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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Запоминающаяся подножка

Оставили без ЛЧ. Лион - Монако 3:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mandoga Media/picture alliance

Новина українською

В погоне за уходящим поездом под названием "еврокубки" "Лион" одолел "Монако", лишив монегасков даже теоретичных шансов закончить сезон в зоне ЛЧ.

Героем встречи стал второй лучший бомбардир сезона во Франции Алекс Ляказетт - у него гол плюс пас. Всего же на счету экс-"Канонира" уже 26 голов в Лиге 1.

36-й тур Лиги 1. Лион. "Люмьер"

"Лион" - "Монако" - 3:1

Голы: Ляказетт, 38, Какре, 57, Шерки, 78 - Бен-Йеддер, 2 (с пенальти)

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