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Цыганков не спас. Жирона - Вильярреал 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео
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Болезненное поражение для каталонцев

Цыганков не спас. Жирона - Вильярреал 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Новина українською

"Жирона" проиграла очень важный матч в контексте своей борьбы за место в еврокубках. Каталонцы играли даже активнее в течение 80 минут, но на концовку их не хватило.

Для нашего Виктора Цыганкова этот матч стал разочарованием. Он забил гол, но его отменил ВАР, а на 93-й минуте именно украинец оказался последним защитником и ничего не смог поделать с прострелом на Жерара Морено.

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"Жирона" - "Вильярреал" - 1:2

Голы: Давид Лопес, 24 - Пино, 9, Жерар Морено, 90+3

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В статье: Вильярреал Жирона
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