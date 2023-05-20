Цыганков не спас. Жирона - Вильярреал 1:2. Видео голов и обзор матча

"Жирона" проиграла очень важный матч в контексте своей борьбы за место в еврокубках. Каталонцы играли даже активнее в течение 80 минут, но на концовку их не хватило.

Для нашего Виктора Цыганкова этот матч стал разочарованием. Он забил гол, но его отменил ВАР, а на 93-й минуте именно украинец оказался последним защитником и ничего не смог поделать с прострелом на Жерара Морено.

35-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Вильярреал" - 1:2

Голы: Давид Лопес, 24 - Пино, 9, Жерар Морено, 90+3