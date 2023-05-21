Титул басков не напугал. Барселона - Реал Сосьедад 1:2. Видео голов и обзор матча

Неделю назад "Барселона" гарантировала себе чемпионство в Ла Лиге, и собраться на очередной тур против "Реала Сосьедад" уже не смогла. Очень, очень слабый матч от каталонцев.

Героем же встречи стал норвежец Александр Серлот - у него гол плюс пас, причем он стал первым игроком "Ла Реала", которому такое удалось на "Камп Ноу" в ХХІ веке. Браво!

35-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Реал Сосьедад" - 1:2

Голы: Левандовский, 90 - Мерино, 5, Серлот, 72