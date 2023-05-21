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Ассист Малиновского не помог. Лилль - Марсель 2:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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Важное поражение провансальцев

Ассист Малиновского не помог. Лилль - Марсель 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Sylvain Lefevre

Новина українською

"Марсель" проиграл второй матч из последних трех и понизил почти до нуля шансы на прямую путевку в группу ЛЧ.

Жонатан Клосс открыл счет после паса нашего Руслана Малиновского, но "Лилль" отреагировал превосходно и забил в ответ два мяча - решающий на счету чемпиона Франции-2021 Жонатана Бамба.

36-й тур Лиги 1. Лилль. "Пьер Моруа"

"Лилль" - "Марсель" - 2:1

Голы: Дэвид, 50 (с пенальти), Бамба, 72 - Клосс, 29

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В статье: Марсель Лилль
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