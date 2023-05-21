Ассист Малиновского не помог. Лилль - Марсель 2:1. Видео голов и обзор матча
Важное поражение провансальцев
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Sylvain Lefevre
"Марсель" проиграл второй матч из последних трех и понизил почти до нуля шансы на прямую путевку в группу ЛЧ.
Жонатан Клосс открыл счет после паса нашего Руслана Малиновского, но "Лилль" отреагировал превосходно и забил в ответ два мяча - решающий на счету чемпиона Франции-2021 Жонатана Бамба.
36-й тур Лиги 1. Лилль. "Пьер Моруа"
"Лилль" - "Марсель" - 2:1
Голы: Дэвид, 50 (с пенальти), Бамба, 72 - Клосс, 29
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Елена Рыбакина - Ангелина Калинина: смотреть видео онлайн трансляцию финала WTA1000 в Риме
- Игроки Барселоны поздравили российских болельщиков клуба с чемпионством. ВИДЕО
- Во время матча молодежных команд Руха и Львова на поле выбежал болельщик и ударил судью – ВИДЕО
- Есть первый миланский финалист ЛЧ. Интер - Милан 1:0. Видео гола и обзор матча
- Когда-то девушка Де Брюйне изменила ему с Куртуа. Кевин мстит Тибо голами
- Мудрик на стиле адаптируется на улицах Лондона. ФОТО
Новости по теме
- 08:20 Украинские Заочное соревнование Шахтера и Днепра-1, Ротань против Динамо. Расписание футбола на 19-21 мая
- 11:18 Зарубежные Экс-наставник Шахтера – среди претендентов на звание лучшего тренера сезона Лиги 1
- 22:20 Зарубежные Месси, Мбаппе, Дэвид и два игрока Ланса претендуют на звание лучшего игрока сезона в Лиге 1
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн