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С несвойственной элегантностью. Атлетико - Осасуна 3:0. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Диего Симеоне снова будет в ЛЧ

С несвойственной элегантностью. Атлетико - Осасуна 3:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno

Новина українською

"Атлетико" комфортно разбил "Осасуну", забив ей три красивых, даже элегантных гола, которые подчеркнули меняющийся стиль команды.

Ну, и еще отмечаем, что благодаря победе "Матрасники" гарантировали себе ТОП-4 по итогам сезона, а значит, мы точно увидим их в следующей ЛЧ.

35-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Осасуна" - 3:0

Голы: Карраско, 44, Сауль, 62, Корреа, 82

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В статье: Атлетико (Мадрид) Осасуна (Памплона)
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