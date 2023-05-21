С несвойственной элегантностью. Атлетико - Осасуна 3:0. Видео голов и обзор матча
Диего Симеоне снова будет в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno
"Атлетико" комфортно разбил "Осасуну", забив ей три красивых, даже элегантных гола, которые подчеркнули меняющийся стиль команды.
Ну, и еще отмечаем, что благодаря победе "Матрасники" гарантировали себе ТОП-4 по итогам сезона, а значит, мы точно увидим их в следующей ЛЧ.
35-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" - "Осасуна" - 3:0
Голы: Карраско, 44, Сауль, 62, Корреа, 82
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