С несвойственной элегантностью. Атлетико - Осасуна 3:0. Видео голов и обзор матча

"Атлетико" комфортно разбил "Осасуну", забив ей три красивых, даже элегантных гола, которые подчеркнули меняющийся стиль команды.

Ну, и еще отмечаем, что благодаря победе "Матрасники" гарантировали себе ТОП-4 по итогам сезона, а значит, мы точно увидим их в следующей ЛЧ.

35-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Осасуна" - 3:0

Голы: Карраско, 44, Сауль, 62, Корреа, 82