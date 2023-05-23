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Цыганков заработал решающий пенальти. Сельта - Жирона 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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Украинец в центре событий

Цыганков заработал решающий пенальти. Сельта - Жирона 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Octavio Passos

Новина українською

"Жирона" потеряла, вероятно, критические очки в борьбе за Лигу конференций. Каталонцев захлестнули травмы - это главная причина.

Наш Виктор Цыганков на "Балаидосе" был в центре событий, и если в первом тайме его плохая защита помогла забить "Кельтам", то после перерыва украинец заработал пенальти уже для своей команды.

36-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Жирона" - 1:1

Голы: Карлес Перес, 42 - Стуани, 59 (с пенальти)

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В статье: Сельта (Виго) Жирона
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