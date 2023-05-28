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Месси приносит чемпионство. Страсбур - ПСЖ 1:1. Видео голов и обзор матча

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Париж повторяет рекорд

Месси приносит чемпионство. Страсбур - ПСЖ 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото: psg.fr/ автор неизвестен

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Во Франции без сенсаций - "ПСЖ" гарантировал себе чемпионство. Для этого хватило и ничьей против "Страсбура".

Героем рекордного, 10-го титула парижан стал Лионель Месси, который не только забил победный мяч, но и был самой заметной фигурой на поле. Килиан Мбаппе сегодня запорол как минимум две идеальные передачи ветерана.

37-й тур Лиги 1. Страсбур. "Стад де ля Мено"

"Страсбур" - "ПСЖ" - 1:1

Голы: Гамейро, 79 - Месси, 59

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В статье: Лионель Месси Страсбур Пари Сен-Жермен (Париж)
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