Месси приносит чемпионство. Страсбур - ПСЖ 1:1. Видео голов и обзор матча

Во Франции без сенсаций - "ПСЖ" гарантировал себе чемпионство. Для этого хватило и ничьей против "Страсбура".

Героем рекордного, 10-го титула парижан стал Лионель Месси, который не только забил победный мяч, но и был самой заметной фигурой на поле. Килиан Мбаппе сегодня запорол как минимум две идеальные передачи ветерана.

37-й тур Лиги 1. Страсбур. "Стад де ля Мено"

"Страсбур" - "ПСЖ" - 1:1

Голы: Гамейро, 79 - Месси, 59