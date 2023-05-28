Бускетс и Альба в слезах. Барселона - Мальорка 3:0. Видео голов и обзор матча
Игра в одни ворота
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
"Мальорка" сама нарвалась на разгром - нечего было ломать Алехандро Бальде уже на 13-й минуте. Арбитр справедливо выгнал Амата Ндиая за тот подкат, и это все решило.
"Барсе" не составило труда использовать большинство; Роберт Левандовский сегодня пасовал, словно Месси. Серхио Бускетс и Жорди Альба покидали поле в слезах, но довольными - пусть они уходят летом, но их команда снова на вершине.
37-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" - "Мальорка" - 3:0
Голы: Фати, 1, 24, Гави, 70
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