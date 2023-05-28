Бускетс и Альба в слезах. Барселона - Мальорка 3:0. Видео голов и обзор матча

"Мальорка" сама нарвалась на разгром - нечего было ломать Алехандро Бальде уже на 13-й минуте. Арбитр справедливо выгнал Амата Ндиая за тот подкат, и это все решило.

"Барсе" не составило труда использовать большинство; Роберт Левандовский сегодня пасовал, словно Месси. Серхио Бускетс и Жорди Альба покидали поле в слезах, но довольными - пусть они уходят летом, но их команда снова на вершине.

37-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Мальорка" - 3:0

Голы: Фати, 1, 24, Гави, 70