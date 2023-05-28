Жертвы Панды. Жирона - Бетис 1:2. Видео голов и обзор матча
Команда Цыганкова упустила шанс вернуться в зону еврокубков
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juanjo Ubeda/Quality Sport Images
"Жирона" показала не лучший свой футбол и проиграла "Бетису", за который дублем отличился центральный нападающий Борха Иглесиас по прозвищу "Панда". Он дважды четко замыкал прострелы.
Поражение оставило команду Виктора Цыганкова на 9-м месте. У нее есть еще шансы на Лигу конференций, но за тур до финиша "Атлетик" и "Осасуна" впереди на одно очко.
37-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" - "Бетис" - 1:2
Голы: Гутьеррес, 36 - Борха Иглесиас, 47, 77
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