Жертвы Панды. Жирона - Бетис 1:2. Видео голов и обзор матча

"Жирона" показала не лучший свой футбол и проиграла "Бетису", за который дублем отличился центральный нападающий Борха Иглесиас по прозвищу "Панда". Он дважды четко замыкал прострелы.

Поражение оставило команду Виктора Цыганкова на 9-м месте. У нее есть еще шансы на Лигу конференций, но за тур до финиша "Атлетик" и "Осасуна" впереди на одно очко.

37-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Бетис" - 1:2

Голы: Гутьеррес, 36 - Борха Иглесиас, 47, 77