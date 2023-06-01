Лига Севильи. Финал ЛЕ. Севилья - Рома 1:1 (пен. 4:1). Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
31 мая в Будапеште состоялся финал
Хотя игра изначально не отличалась обилием моментов, римляне до перерыва выглядели немного лучше и все-таки нашли свой шанс. На 35-й минуте после разрезного паса Дибала вывалился на ударную позицию и открыл счет.
Но после перерыва Севилья вернулась, поддавила и в одном из моментов Манчини срезал мяч в собственные ворота.
При ничьей команды стали играть более осторожно, и постепенно игра перетекла сначала в овертайм, а затем уже и в серию пенальти, где кипер Севильи Буну просто уничтожил соперника - 4:1.
Севилья – Рома 1:1 (по пенальти 4:1)
Голы: Манчини (56, аг) - Дибала (35)
Обзор матча:
Гол Дибалы:
Автогол Манчини:
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