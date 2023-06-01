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Лига Севильи. Финал ЛЕ. Севилья - Рома 1:1 (пен. 4:1). Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Лига Севильи. Финал ЛЕ. Севилья - Рома 1:1 (пен. 4:1). Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

31 мая в Будапеште состоялся финал Лиги Европы сезона 2022/23, в котором Севилья играла с Ромой.

Хотя игра изначально не отличалась обилием моментов, римляне до перерыва выглядели немного лучше и все-таки нашли свой шанс. На 35-й минуте после разрезного паса Дибала вывалился на ударную позицию и открыл счет.

Но после перерыва Севилья вернулась, поддавила и в одном из моментов Манчини срезал мяч в собственные ворота.

При ничьей команды стали играть более осторожно, и постепенно игра перетекла сначала в овертайм, а затем уже и в серию пенальти, где кипер Севильи Буну просто уничтожил соперника - 4:1.

Севилья – Рома 1:1 (по пенальти 4:1)

Голы: Манчини (56, аг) - Дибала (35)

Обзор матча:

Гол Дибалы:

Автогол Манчини:

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В статье: Севилья Рома (Рим)
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