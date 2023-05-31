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Севилья - Рома 1:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Видео
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Видеообзор поединка

Севилья - Рома 1:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Getty Images/Global Images Ukraine

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31 мая в Будапеште состоялся финал Лиги Европы сезона 2022/23, в котором Севилья играла с Ромой.

Хотя игра изначально не отличалась обилием моментов, римляне до перерыва выглядели немного лучше и все-таки нашли свой шанс. На 35-й минуте после разрезного паса Дибала вывалился на ударную и открыл счет.

Но после перерыва Севилья вернулась, поддавила и в одном из моментов Манчини срезал мяч в собственные ворота.

Севилья – Рома 1:1

Голы: Манчини (56, аг) - Дибала (35)

Гол Дибалы:

Автогол Манчини:

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В статье: Севилья Рома (Рим)
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