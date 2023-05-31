Севилья - Рома 1:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
31 мая в Будапеште состоялся финал
Хотя игра изначально не отличалась обилием моментов, римляне до перерыва выглядели немного лучше и все-таки нашли свой шанс. На 35-й минуте после разрезного паса Дибала вывалился на ударную и открыл счет.
Но после перерыва Севилья вернулась, поддавила и в одном из моментов Манчини срезал мяч в собственные ворота.
Севилья – Рома 1:1
Голы: Манчини (56, аг) - Дибала (35)
Гол Дибалы:
Автогол Манчини:
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