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Шестой ассист Цыганкова. Осасуна - Жирона 2:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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Каталонцам, однако, это не помогло

Шестой ассист Цыганкова. Осасуна - Жирона 2:1. Видео голов и обзор матча

Фото: twitter.com/Osasuna

Новина українською

"Жирона" пропустила в еврокубки "Осасуну", уступив ей в довольно равном очном матче.

Памплона нащупала слабое место, выбрала момент и нанесла двойной удар - оба мяча получились довольно похожими. А вот каталонцам игра давалась тяжело. Виктор Цыганков был среди самых активных, отдал одну голевую - свою шестую в чемпионате - но этого оказалось мало.

38-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Жирона" - 2:1

Голы: Будимир, 52, 55 - Рейньер, 75

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В статье: Осасуна (Памплона) Жирона
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