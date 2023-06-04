Шестой ассист Цыганкова. Осасуна - Жирона 2:1. Видео голов и обзор матча
Каталонцам, однако, это не помогло
Фото: twitter.com/Osasuna
"Жирона" пропустила в еврокубки "Осасуну", уступив ей в довольно равном очном матче.
Памплона нащупала слабое место, выбрала момент и нанесла двойной удар - оба мяча получились довольно похожими. А вот каталонцам игра давалась тяжело. Виктор Цыганков был среди самых активных, отдал одну голевую - свою шестую в чемпионате - но этого оказалось мало.
38-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"
"Осасуна" - "Жирона" - 2:1
Голы: Будимир, 52, 55 - Рейньер, 75
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо объявило об уходе опытного вратаря
- Днепр-1 с серебром, Ворскла таки обошла Александрию. Итоговая таблица УПЛ сезона 2022/23
- Известны участники еврокубков в УПЛ на сезон 2023/24
- Хосеп Гвардиола - тренер-гений, но насколько хорошим он был игроком - ВИДЕО
- Красотка дня. Фантастическая девушка бразильской звезды, которая вернется в Шахтер из Реала. ФОТО
- Красотка дня. Антонина Самойлова - первая украинка, которая дважды покорила Эверест. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн