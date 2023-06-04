Шестой ассист Цыганкова. Осасуна - Жирона 2:1. Видео голов и обзор матча

"Жирона" пропустила в еврокубки "Осасуну", уступив ей в довольно равном очном матче.

Памплона нащупала слабое место, выбрала момент и нанесла двойной удар - оба мяча получились довольно похожими. А вот каталонцам игра давалась тяжело. Виктор Цыганков был среди самых активных, отдал одну голевую - свою шестую в чемпионате - но этого оказалось мало.

38-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Жирона" - 2:1

Голы: Будимир, 52, 55 - Рейньер, 75