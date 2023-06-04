Прощание с Бензема. Реал Мадрид - Атлетик 1:1. Видео голов и обзор матча

"Атлетику" нужна была победа, чтобы рассчитывать на еврокубки, но баски ее не добились. Их концентрации не хватило даже чтоб реализовать пенальти.

Таким образом, главным события матча стали не голы и не результат, а эмоциональное прощание фанатов "Реала" с Каримом Бензема, который покидает клуб. Сегодня ветеран даже забил с пенальти - и это его финальный, 354-й гол за Мадрид. Конечно, его провожали стоя.

38-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Атлетик" - 1:1

Голы: Бензема, 72 (с пенальти) - Сансет, 49