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Кельты никуда не вылетают. Сельта - Барселона 2:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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Габри Вейга спас своих

Кельты никуда не вылетают. Сельта - Барселона 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Octavio Passos

Новина українською

"Сельта" победила немотивированную "Барселону" и благодаря этому сохранила прописку в элите еще на сезон - уже 12-й кряду для клуба.

Героем решающего для всего Виго матча стал 21-летний Габри Вейга - местный талант оформил дубль из двух эффектных голов, закончив сезон с показателем в 11 мячей в Ла Лиге. У него большое будущее.

38-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Барселона" - 2:1

Голы: Вейга, 42, 66 - Фати, 79

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В статье: Барселона Сельта (Виго)
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