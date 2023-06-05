Кельты никуда не вылетают. Сельта - Барселона 2:1. Видео голов и обзор матча

"Сельта" победила немотивированную "Барселону" и благодаря этому сохранила прописку в элите еще на сезон - уже 12-й кряду для клуба.

Героем решающего для всего Виго матча стал 21-летний Габри Вейга - местный талант оформил дубль из двух эффектных голов, закончив сезон с показателем в 11 мячей в Ла Лиге. У него большое будущее.

38-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Барселона" - 2:1

Голы: Вейга, 42, 66 - Фати, 79