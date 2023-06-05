Кельты никуда не вылетают. Сельта - Барселона 2:1. Видео голов и обзор матча
Габри Вейга спас своих
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Octavio Passos
"Сельта" победила немотивированную "Барселону" и благодаря этому сохранила прописку в элите еще на сезон - уже 12-й кряду для клуба.
Героем решающего для всего Виго матча стал 21-летний Габри Вейга - местный талант оформил дубль из двух эффектных голов, закончив сезон с показателем в 11 мячей в Ла Лиге. У него большое будущее.
38-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"
"Сельта" - "Барселона" - 2:1
Голы: Вейга, 42, 66 - Фати, 79
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо объявило об уходе опытного вратаря
- Известен город, в котором Заря будет играть в еврокубках следующего сезона
- Российские повстанцы заявили, что их передовые отряды зашли в Шебекино
- Севилья - Рома: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция финала Лиги Европы
- Цитаишвили и его девушка сыграли свадьбу. Среди гостей были Тина Кароль и даже Ордец. ФОТО
- Красотка дня. Антонина Самойлова - первая украинка, которая дважды покорила Эверест. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн