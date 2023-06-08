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Финал Лиги конференций. Фиорентина – Вест Хэм 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео
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(2 голосов)

Видеообзор поединка

Финал Лиги конференций. Фиорентина – Вест Хэм 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Фиорентина и Вест Хэм в Праге разыграли финал Лиги конференций сезона 2022/23.

В первом тайме получше выглядели фиалки, которые даже в концовке забили гол, который, впрочем, был отменен из офсайда.

После перерыва Вест Хэм открыл счет после привоза пенальти от фиалок, однако через 5 минут итальянцы сравняли.

Дело шло к овертайму, но молотобойцы на последней минуте провели идеальную контратаку, которую завершил Боуэн. 2:1 - кубок отправляется в Лондон.

Фиорентина – Вест Хэм 1:2

Голы: Бонавентура (67) - Бенрахма (62, пен.), Боуэн (90)

Обзор матча:

Гол Бенрахма:

Гол Бонавентуры:

Гол Боуэна:

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В статье: Фиорентина (Флоренция) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (1)
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Степан Срака
08.06.2023 в 00:55
срака...
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