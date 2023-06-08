Финал Лиги конференций. Фиорентина – Вест Хэм 1:2. Видео голов и обзор матча

Фиорентина и Вест Хэм в Праге разыграли финал Лиги конференций сезона 2022/23.

В первом тайме получше выглядели фиалки, которые даже в концовке забили гол, который, впрочем, был отменен из офсайда.

После перерыва Вест Хэм открыл счет после привоза пенальти от фиалок, однако через 5 минут итальянцы сравняли.

Дело шло к овертайму, но молотобойцы на последней минуте провели идеальную контратаку, которую завершил Боуэн. 2:1 - кубок отправляется в Лондон.

Фиорентина – Вест Хэм 1:2

Голы: Бонавентура (67) - Бенрахма (62, пен.), Боуэн (90)

Обзор матча:

Гол Бенрахма:

Гол Бонавентуры:

Гол Боуэна: