Финал Лиги конференций. Фиорентина – Вест Хэм 1:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
Фиорентина и Вест Хэм в Праге разыграли финал Лиги конференций сезона 2022/23.
В первом тайме получше выглядели фиалки, которые даже в концовке забили гол, который, впрочем, был отменен из офсайда.
После перерыва Вест Хэм открыл счет после привоза пенальти от фиалок, однако через 5 минут итальянцы сравняли.
Дело шло к овертайму, но молотобойцы на последней минуте провели идеальную контратаку, которую завершил Боуэн. 2:1 - кубок отправляется в Лондон.
Голы: Бонавентура (67) - Бенрахма (62, пен.), Боуэн (90)
Обзор матча:
Гол Бенрахма:
Гол Бонавентуры:
Гол Боуэна:
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