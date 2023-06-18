50 метров не помеха: в МЛС забили шикарный гол со своей половины поля
Порадовал "Реал Солт Лейк"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Bill Barrett/ISI Photos
Прошлой ночью хавбеку Пабло Руису из американского "Реала Солт Лейк" удался очень необычный гол - он закинул мяч за шиворот вратарю "Ди Си Юнайтед" со своей половины поля.
Стоит отметить, что голы со столь дальних дистанций - визитная карточка МЛС. Ранее так забивали Златан Ибрагимович, Давид Вилья, Уэйн Руни, Дэвид Бекхэм, а за последние два года трюк дважды удавался армянину Лукасу Селараяну.
Pablo Ruiz scores from his own half. ???? #RSL pic.twitter.com/uDft9GoRkD— Major League Soccer (@MLS) June 18, 2023
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