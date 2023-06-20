Один грек сыграл за соперника. Франция - Греция 1:0. Видео гола и обзор матча
Слишком много ошибок от одного человека
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aurelien Meunier - UEFA/UEFA
Франция укрепила лидерство в своей группе, победив греков за счет единственного гола с пенальти от Килиана Мбаппе. Но главным действующим лицом встречи стал не он.
Защитник гостей Костас Мавропанос - вот "герой" матча. Именно он привез на свои ворота пенальти; затем слишком рано вбежал в штрафную, позволив Мбаппе его перебить (первая попытка была неудачной) и, наконец, заработал удаление. Интересно, а можно сыграть еще хуже?
Отбор на Евро-2024. Сен-Дени. "Стад де Франс"
Франция - Греция - 1:0
Гол: Мбаппе, 55 (с пенальти)
Популярное сейчас
- Маляр: На востоке россияне подтянули силы и совершают активное наступление
- Украина - Мальта. Анонс и прогноз матча отбора к Евро-2024 на 19.06.2023
- ЛНЗ объявил о подписании лучшего бомбардира Металлиста
- Хорватия - Испания: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Выбрали смотреть на Холанда. Pornhub испытал резкое падение интереса во время финала ЛЧ. ФОТО
- Холанд и Грилиш отжигали в ночном клубе в пижамах Dolce & Gabbana за 2 тысячи фунтов. ФОТО
Новости по теме
- 22:13 Прогнозы на футбол Франция - Греция. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 19.06.2023
- 08:13 Зарубежные Волевая победа Украины, реванш Петракова, Павелко под стражей. Главные новости за 16 июня
- 23:47 Зарубежные Отбор на Евро-2024. Франция не стала унижать Гибралтар, справедливый успех греков