Один грек сыграл за соперника. Франция - Греция 1:0. Видео гола и обзор матча

Франция укрепила лидерство в своей группе, победив греков за счет единственного гола с пенальти от Килиана Мбаппе. Но главным действующим лицом встречи стал не он.

Защитник гостей Костас Мавропанос - вот "герой" матча. Именно он привез на свои ворота пенальти; затем слишком рано вбежал в штрафную, позволив Мбаппе его перебить (первая попытка была неудачной) и, наконец, заработал удаление. Интересно, а можно сыграть еще хуже?

Отбор на Евро-2024. Сен-Дени. "Стад де Франс"

Франция - Греция - 1:0

Гол: Мбаппе, 55 (с пенальти)