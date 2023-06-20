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Один грек сыграл за соперника. Франция - Греция 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео
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Слишком много ошибок от одного человека

Один грек сыграл за соперника. Франция - Греция 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aurelien Meunier - UEFA/UEFA

Новина українською

Франция укрепила лидерство в своей группе, победив греков за счет единственного гола с пенальти от Килиана Мбаппе. Но главным действующим лицом встречи стал не он.

Защитник гостей Костас Мавропанос - вот "герой" матча. Именно он привез на свои ворота пенальти; затем слишком рано вбежал в штрафную, позволив Мбаппе его перебить (первая попытка была неудачной) и, наконец, заработал удаление. Интересно, а можно сыграть еще хуже?

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Франция - Греция - 1:0

Гол: Мбаппе, 55 (с пенальти)

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В статье: Греция Франция
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