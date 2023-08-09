Кубок остался дома. Барселона - Тоттенхэм 4:2. Видео голов и обзор матча

В поединке за товарищеский Кубок Жоана Гампера "Барселона" дожала "Тоттенхэм", игравший без своих лидеров - Сона и Кейна.

"Шпоры" выигрывали 2:1 аж до 80-й минуты, но дальше каталонцы резко прибавили, а вот лондонцам привычно не хватило воли к трофею. В итоге три гола - и кубок достался "Барсе" уже 46-й раз.

Кубок Жоана Гампера. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" - "Тоттенхэм" - 4:2

Голы: Левандовский, 3, Ферран Торрес, 81, Фати, 90, Абде, 90+3 - Скипп, 24, 36