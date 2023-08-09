  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Кубок остался дома. Барселона - Тоттенхэм 4:2. Видео голов и обзор матча
В тренде

Кубок остался дома. Барселона - Тоттенхэм 4:2. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Эффектно получилось

Кубок остался дома. Барселона - Тоттенхэм 4:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Dax Images/BSR Agency

Новина українською

В поединке за товарищеский Кубок Жоана Гампера "Барселона" дожала "Тоттенхэм", игравший без своих лидеров - Сона и Кейна.

"Шпоры" выигрывали 2:1 аж до 80-й минуты, но дальше каталонцы резко прибавили, а вот лондонцам привычно не хватило воли к трофею. В итоге три гола - и кубок достался "Барсе" уже 46-й раз.

Кубок Жоана Гампера. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" - "Тоттенхэм" - 4:2

Голы: Левандовский, 3, Ферран Торрес, 81, Фати, 90, Абде, 90+3 - Скипп, 24, 36

По теме
yellow-arrow
Гениальный хитрец: Месси забил за Майами со штрафного, нарушив правила
yellow-arrow
Месси забил штрафной на 85-й. Интер отыгрался с 2:4 и выиграл по пенальти матч Кубка лиг – ВИДЕО
yellow-arrow
Ученик обыграл учителя. "Манчестер Сити" - "Арсенал" 1:1, пен 1:4. Обзор матча и видео голов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Тоттенхэм (Лондон) Кубок Гампера
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде