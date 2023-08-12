  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинский вечер. Реал Сосьедад - Жирона 1:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

Украинский вечер. Реал Сосьедад - Жирона 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Дебют мечты у Довбика

Украинский вечер. Реал Сосьедад - Жирона 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Новина українською

"Ла Реал" играл сильнее "Жироны" на протяжении большей части матча, но в одном эпизоде расслабился, и это стоило ему потери двух очков.

Приятно, что героями вечера на "Аноэте" стали украинцы - Виктор Цыганков прошел и навесил, а Артем Довбик в своем дебютном матче за каталонцев результативно пробил головой. Браво, парни!

1-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Жирона" - 1:1

Голы: Кубо, 5 - Довбик, 72

По теме
yellow-arrow
Арсенал - Ноттингем Форест 2:1. Без Зинченко. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Вызов для Цыганкова и Довбика. Реал Сосьедад – Жирона: смотреть онлайн, видеотрансляция
yellow-arrow
История Непобежденных. Каким был последний чемпионский сезон Арсенала. ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде