Украинский вечер. Реал Сосьедад - Жирона 1:1. Видео голов и обзор матча

"Ла Реал" играл сильнее "Жироны" на протяжении большей части матча, но в одном эпизоде расслабился, и это стоило ему потери двух очков.

Приятно, что героями вечера на "Аноэте" стали украинцы - Виктор Цыганков прошел и навесил, а Артем Довбик в своем дебютном матче за каталонцев результативно пробил головой. Браво, парни!

1-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Жирона" - 1:1

Голы: Кубо, 5 - Довбик, 72