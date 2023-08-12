Украинский вечер. Реал Сосьедад - Жирона 1:1. Видео голов и обзор матча
Дебют мечты у Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
"Ла Реал" играл сильнее "Жироны" на протяжении большей части матча, но в одном эпизоде расслабился, и это стоило ему потери двух очков.
Приятно, что героями вечера на "Аноэте" стали украинцы - Виктор Цыганков прошел и навесил, а Артем Довбик в своем дебютном матче за каталонцев результативно пробил головой. Браво, парни!
1-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"
"Реал Сосьедад" - "Жирона" - 1:1
Голы: Кубо, 5 - Довбик, 72
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