Лунина даже не напрягли. Атлетик - Реал Мадрид 0:2. Видео голов и обзор матча
Без шансов для басков
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
Резко омолодившийся "Реал" съел "Атлетик" на его же поле, забив два гола еще до перерыва и не позволив ничего создать в ответ.
Наш Андрей Лунин провел полтора часа почти без работы - даже навесов опасных баски не придумали. А вот Мадрид на выдумку был горазд - особенно новичок Беллингем, которого и признали Игроком матча.
1-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"
"Атлетик" - "Реал Мадрид" - 0:2
Голы: Родриго, 28, Беллингем, 36
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