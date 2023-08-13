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Лунина даже не напрягли. Атлетик - Реал Мадрид 0:2. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Без шансов для басков

Лунина даже не напрягли. Атлетик - Реал Мадрид 0:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Новина українською

Резко омолодившийся "Реал" съел "Атлетик" на его же поле, забив два гола еще до перерыва и не позволив ничего создать в ответ.

Наш Андрей Лунин провел полтора часа почти без работы - даже навесов опасных баски не придумали. А вот Мадрид на выдумку был горазд - особенно новичок Беллингем, которого и признали Игроком матча.

1-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Реал Мадрид" - 0:2

Голы: Родриго, 28, Беллингем, 36

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В статье: Атлетик (Бильбао) Реал (Мадрид)
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