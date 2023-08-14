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Два удаления, травма и 15 добавленных минут. Хетафе - Барселона 0:0. Видео главных моментов матча

Видео
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Это был триллер

Два удаления, травма и 15 добавленных минут. Хетафе - Барселона 0:0. Видео главных моментов матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images

Новина українською

Матч "Барселоны" на поле "Хетафе" не подарил голов, но порадовал своим нервом, интригой и самоотдачей от обеих команд.

Обе доигрывали вдесятером; обе имели реальные шансы в добавленное время, которого было аж четверть часа. "Хета" даже потерял своего лучшего стоппера Митровича, но все равно достоял до свистка. Круто!

1-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Барселона" - 0:0

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В статье: Барселона "Хетафе"
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