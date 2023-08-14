Два удаления, травма и 15 добавленных минут. Хетафе - Барселона 0:0. Видео главных моментов матча
Это был триллер
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images
Матч "Барселоны" на поле "Хетафе" не подарил голов, но порадовал своим нервом, интригой и самоотдачей от обеих команд.
Обе доигрывали вдесятером; обе имели реальные шансы в добавленное время, которого было аж четверть часа. "Хета" даже потерял своего лучшего стоппера Митровича, но все равно достоял до свистка. Круто!
1-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"
"Хетафе" - "Барселона" - 0:0
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