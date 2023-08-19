Беллингем разрывает Ла Лигу. Альмерия - Реал Мадрид 1:3. Видео голов и обзор матча

"Реал" быстро пропустил и в целом много терпел на поле "Альмерии", но все-таки добыл победу благодаря мастерству своего нового лидера.

Джуд Беллингем забил два мяча из пределов штрафной, а затем ассистировал Винисиусу, который закрыл матч. Также отмечаем неплохую игру Андрея Лунина - украинец в 3-4 эпизодах выручил команду, демонстрируя приличную реакцию.

2-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Реал Мадрид" - 1:3

Голы: Аррибас, 3 - Беллингем, 19, 60, Винисиус, 73