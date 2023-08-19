  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Беллингем разрывает Ла Лигу. Альмерия - Реал Мадрид 1:3. Видео голов и обзор матча
В тренде

Беллингем разрывает Ла Лигу. Альмерия - Реал Мадрид 1:3. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Волевая победа "Сливочных"

Беллингем разрывает Ла Лигу. Альмерия - Реал Мадрид 1:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Новина українською

"Реал" быстро пропустил и в целом много терпел на поле "Альмерии", но все-таки добыл победу благодаря мастерству своего нового лидера.

Джуд Беллингем забил два мяча из пределов штрафной, а затем ассистировал Винисиусу, который закрыл матч. Также отмечаем неплохую игру Андрея Лунина - украинец в 3-4 эпизодах выручил команду, демонстрируя приличную реакцию.

2-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Реал Мадрид" - 1:3

Голы: Аррибас, 3 - Беллингем, 19, 60, Винисиус, 73

По теме
yellow-arrow
МЮ не в форме. Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Ни следа былого величия. Лион - Монпелье 1:4. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Де Дзерби продолжает побеждать. Вулверхэмптон - Брайтон 1:4. Обзор матча и видео голов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Альмерия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Сусід Алграба
19.08.2023 в 23:25
Беллингем разрывает Ла Лигу
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде