Беллингем разрывает Ла Лигу. Альмерия - Реал Мадрид 1:3. Видео голов и обзор матча
Волевая победа "Сливочных"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
"Реал" быстро пропустил и в целом много терпел на поле "Альмерии", но все-таки добыл победу благодаря мастерству своего нового лидера.
Джуд Беллингем забил два мяча из пределов штрафной, а затем ассистировал Винисиусу, который закрыл матч. Также отмечаем неплохую игру Андрея Лунина - украинец в 3-4 эпизодах выручил команду, демонстрируя приличную реакцию.
2-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"
"Альмерия" - "Реал Мадрид" - 1:3
Голы: Аррибас, 3 - Беллингем, 19, 60, Винисиус, 73
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Сусід Алграба
19.08.2023 в 23:25
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