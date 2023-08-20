Мастер-класс от легенды. Жирона - Хетафе 3:0. Видео голов и обзор матча

"Жирона" провела второй кряду сильный матч в Ла Лиге, убрав с пути жесткий, но безыдейный "Хетафе".

Наши Виктор Цыганков и Артем Довбик свои немногочисленные эпизоды до ума не довели. А вот кто был хорош, так это 37-летний рекордсмен "Жироны" Кристиан Стуани - в своем возрасте уругваец оформил победный дубль!

2-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Хетафе" - 3:0

Голы: Эррера, 14, Стуани, 56, 65