Первая помощь от Гюндогана. Барселона - Кадис 2:0. Видео голов и обзор матча

"Барселона" запорола не менее пяти удобных голевых шансов, что едва не привело ко второй кряду потере очков.

Героем для команды Хави стал новичок Илкай Гюндоган - именно он тонкой передачей вывел на гол Педри. Ну, а дальше уже Ферран Торрес закрепил перевес в быстрой контратаке. В итоге красивый счет, но неоднозначное послевкусие.

2-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" - "Кадис" - 2:0

Голы: Педри, 82, Ферран Торрес, 90+3