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Первая помощь от Гюндогана. Барселона - Кадис 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео
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Чемпиону пришлось помучиться

Первая помощь от Гюндогана. Барселона - Кадис 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Новина українською

"Барселона" запорола не менее пяти удобных голевых шансов, что едва не привело ко второй кряду потере очков.

Героем для команды Хави стал новичок Илкай Гюндоган - именно он тонкой передачей вывел на гол Педри. Ну, а дальше уже Ферран Торрес закрепил перевес в быстрой контратаке. В итоге красивый счет, но неоднозначное послевкусие.

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"Барселона" - "Кадис" - 2:0

Голы: Педри, 82, Ферран Торрес, 90+3

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В статье: Барселона Кадис
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