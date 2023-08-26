Беллингема не остановить. Сельта - Реал Мадрид 0:1. Видео гола и обзор матча
Сложные три очка "Сливочных"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
"Реал" потерял из-за травмы Винисиуса, не реализовал пенальти, но все-таки дожал неуступчивую "Сельту", чьи агрессия и контратаки едва не породили сенсацию.
Герой матча - снова Джуд Беллингем. В третьем туре кряду забил новичок, и как тут не вспомнить, что последний раз за Мадрид такое удавалось еще Криштиану Роналду в 2009 году.
3-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"
"Сельта" - "Реал Мадрид" - 0:1
Гол: Беллингем, 81
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