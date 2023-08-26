Беллингема не остановить. Сельта - Реал Мадрид 0:1. Видео гола и обзор матча

"Реал" потерял из-за травмы Винисиуса, не реализовал пенальти, но все-таки дожал неуступчивую "Сельту", чьи агрессия и контратаки едва не породили сенсацию.

Герой матча - снова Джуд Беллингем. В третьем туре кряду забил новичок, и как тут не вспомнить, что последний раз за Мадрид такое удавалось еще Криштиану Роналду в 2009 году.

3-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Реал Мадрид" - 0:1

Гол: Беллингем, 81