Цыганков - средне, Довбик - плохо. Севилья - Жирона 1:2. Видео голов и обзор матча
При этом команда украинца была на высоте
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
"Жирона" закрепила свой блестящий старт тяжелой, нервной победой над "Севильей". Каталонцы выдержали натиск "Нервиона", его миллион навесов и нашли свои шансы.
Для Виктора Цыганкова матч получился средним - воротам он не угрожал, но команде помог. А вот выход на замену Артема Довбика обернулся эпичным промахом с линии вратарской. Испанцы уже вовсю разносят эпизод в соцсетях - и есть за что.
3-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" - "Жирона" - 1:2
Голы: Гудель, 45+2 - Эррера, 16, Алейш Гарсия, 56
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Geels 7 (Северодонецк)
27.08.2023 в 01:25
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