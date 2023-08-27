Цыганков - средне, Довбик - плохо. Севилья - Жирона 1:2. Видео голов и обзор матча

"Жирона" закрепила свой блестящий старт тяжелой, нервной победой над "Севильей". Каталонцы выдержали натиск "Нервиона", его миллион навесов и нашли свои шансы.

Для Виктора Цыганкова матч получился средним - воротам он не угрожал, но команде помог. А вот выход на замену Артема Довбика обернулся эпичным промахом с линии вратарской. Испанцы уже вовсю разносят эпизод в соцсетях - и есть за что.

3-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Жирона" - 1:2

Голы: Гудель, 45+2 - Эррера, 16, Алейш Гарсия, 56