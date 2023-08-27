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Цыганков - средне, Довбик - плохо. Севилья - Жирона 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

При этом команда украинца была на высоте

Цыганков - средне, Довбик - плохо. Севилья - Жирона 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Новина українською

"Жирона" закрепила свой блестящий старт тяжелой, нервной победой над "Севильей". Каталонцы выдержали натиск "Нервиона", его миллион навесов и нашли свои шансы.

Для Виктора Цыганкова матч получился средним - воротам он не угрожал, но команде помог. А вот выход на замену Артема Довбика обернулся эпичным промахом с линии вратарской. Испанцы уже вовсю разносят эпизод в соцсетях - и есть за что.

3-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Жирона" - 1:2

Голы: Гудель, 45+2 - Эррера, 16, Алейш Гарсия, 56

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В статье: Севилья Жирона
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Комментарии (1)
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Geels 7 (Северодонецк)
27.08.2023 в 01:25
Странная оценка Цыганкову....По-существу организовал 2 гола , если он подавал угловой при первом голе , а второй забит после прохода по краю ...с отскоками ...
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