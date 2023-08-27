Ямаль - MVP. Вильярреал - Барселона 3:4. Видео голов и обзор матча

"Барселона" и "Вильярреал" подарили зрителям настоящее шоу, в котором не нашлось места обороне. Все только бежали вперед и забивали голы.

Чемпион в итоге вырвал победу благодаря характеру и лучшей физической готовности. А еще ему очень помог 16-летний Ламин Ямаль - этот школьник сегодня и ассист сделал, и в крестовину попал, и в штангу, от которой мяч отлетел на гол Левандовскому. Выдающееся выступление для столь нежного возраста.

3-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Барселона" - 3:4

Голы: Фойт, 26, Серлот, 40, Баэна, 50 - Гави, 12, де Йонг, 15, Ферран Торрес, 68, Левандовский, 71