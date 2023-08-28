Иско забил, но этого мало. Атлетик - Бетис 4:2. Видео голов и обзор матча

"Атлетик" следом за "Барселоной" выдал очень зрелищный камбэк, отыгравшись с 0:2 еще по ходу первого тайма.

Братья Уильямс уже по традиции потащили команду за собой - у Нико два заработанных пенальти, у Иньяки ассист. В составе "Бетиса" отмечаем дебютный гол после возвращения от Иско.

3-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Бетис" - 4:2

Голы: Весга, 30, 45 (оба - с пенальти), Гурусета, 45+8, Унаи Гомес, 84 - Виллиан Жозе, 2, Иско, 10