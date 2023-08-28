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Хвича вернулся с ассистом. Наполи - Сассуоло 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео
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Чемпион очки не теряет

Хвича вернулся с ассистом. Наполи - Сассуоло 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ivan Romano

Новина українською

"Наполи" победил во втором подряд туре на старте нового чемпионата. "Сассуоло" сам упростил чемпиону задачу, оставшись в меньшинстве на 51-й минуте.

Отдельно отмечаем, что после микротравмы на поле вернулся Хвича Кварацхелия - один из героев прошлого сезона. Сегодня грузину понадобилось всего три минуты, чтобы сделать ассист.

2-й тур Серии А. Неаполь. "Диего Марадона"

"Наполи" - "Сассуоло" - 2:0

Голы: Осимхен, 16 (с пенальти), Ди Лоренцо, 64

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В статье: Наполи Сассуоло
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