Хвича вернулся с ассистом. Наполи - Сассуоло 2:0. Видео голов и обзор матча

"Наполи" победил во втором подряд туре на старте нового чемпионата. "Сассуоло" сам упростил чемпиону задачу, оставшись в меньшинстве на 51-й минуте.

Отдельно отмечаем, что после микротравмы на поле вернулся Хвича Кварацхелия - один из героев прошлого сезона. Сегодня грузину понадобилось всего три минуты, чтобы сделать ассист.

2-й тур Серии А. Неаполь. "Диего Марадона"

"Наполи" - "Сассуоло" - 2:0

Голы: Осимхен, 16 (с пенальти), Ди Лоренцо, 64