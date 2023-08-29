В темпе Милана и Наполи. Кальяри - Интер 0:2. Видео голов и обзор матча

"Интер" следом за своими главными конкурентами "Миланом" и "Наполи" одержал победу во втором туре подряд.

Никаких нервов не было - фаворит поджал андердога еще в первом тайме, и закончилось это двумя сухими голами. Для наставника "Кальяри" 71-летнего Клаудио Раньери это первое домашнее поражение от "Нерадзурри" с сезона-1992/93!

2-й тур Серии А. Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" - "Интер" - 0:2

Голы: Думфрис, 21, Лаутаро Мартинес, 30