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Беспомощность Моуриньо. Рома - Милан 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

У "Россонерри" 3 из 3 на старте сезона

Беспомощность Моуриньо. Рома - Милан 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Paolo Bruno

Новина українською

"Милан" добыл третью кряду победу в начале чемпионата. На сей раз, "Россонери" переиграли "Рому" Жозе Моуриньо на ее поле.

"Волкам" не помогло даже удаление Фикайо Томори на 61-й минуте - уж слишком беззубо они играли. Два удара в створ за 90 минут - это плохо. А у "Милана" отмечаем Рафаэла Леау, который забивает даже лежа.

3-й тур Серии А. Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Милан" - 1:2

Голы: Спинаццола, 90+2 - Жиру, 9 (с пенальти), Рафаэл Леау, 48

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В статье: Рома (Рим) Милан
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