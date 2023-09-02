Новички делают результат. Реал Мадрид - Хетафе 2:1. Видео голов и обзор матча

"Хетафе" оказал "Реалу" неожиданно мощное сопротивление на "Бернабеу", и только в добавленное время "Сливочные" сумели вырвать победу.

Результат сделали новички - Хоселу сравнял счет, а Джуд Беллингем забил победный на 95-й минуте. Это уже 5-й гол англичанина в 4 турах!

4-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Хетафе" - 2:1

Голы: Хоселу, 47, Беллингем, 90+5 - Майораль, 11