Наши могли и лучше. Жирона - Лас-Пальмас 1:0. Видео гола и обзор матча

"Жирона" вышла на промежуточное второе место после третьей кряду победы в Ла Лиге. Верите ли вы своим глазам?

При этом для украинских болельщиков есть плохие новости. Артем Довбик и Виктор Цыганков не реализовали свои моменты и в целом выглядели посредственно. В то же время конкурент экс-динамовца Кристиан Порту после выхода на замену забил победный мяч.

4-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Лас-Пальмас" - 1:0

Гол: Порту, 88