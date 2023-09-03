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Наши могли и лучше. Жирона - Лас-Пальмас 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео
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А вот конкурент Цыганкова забил

Наши могли и лучше. Жирона - Лас-Пальмас 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Новина українською

"Жирона" вышла на промежуточное второе место после третьей кряду победы в Ла Лиге. Верите ли вы своим глазам?

При этом для украинских болельщиков есть плохие новости. Артем Довбик и Виктор Цыганков не реализовали свои моменты и в целом выглядели посредственно. В то же время конкурент экс-динамовца Кристиан Порту после выхода на замену забил победный мяч.

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"Жирона" - "Лас-Пальмас" - 1:0

Гол: Порту, 88

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В статье: Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) Жирона
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