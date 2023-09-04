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Наконец Левандовский. Осасуна - Барселона 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео
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Тяжелые три очка чемпиона

Наконец Левандовский. Осасуна - Барселона 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba/Quality Sport Images

Новина українською

"Барселона" добыла третью кряду победу в Ла Лиге, и на сей раз ее героем стал Роберт Левандовский. Наконец-то он просыпается.

На 83-й минуте при счете 1:1 поляк умно открылся в штрафной, принял передачу от Френки де Йонга и подставился под фол - это пенальти и красная защитнику. Приговор судьи сам поляк и реализовал. Красавец.

4-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Барселона" - 1:2

Голы: Авила, 76 - Кунде, 45+1, Левандовский, 86 (с пенальти)

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В статье: Барселона Осасуна (Памплона)
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