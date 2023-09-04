Ткачи на дне. Лион - ПСЖ 1:4. Видео голов и обзор матча
Мбаппе и Асенсио разбили аутсайдера
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Moscrop
"ПСЖ" не испытал проблем на поле кризисного "Лиона". Килиан Мбаппе оформил дубль, Марко Асенсио к голу добавил результативную передачу - и дело в шляпе.
Вполне вероятно, что этот разгром отправит в отставку тренера "Ткачей" Лорана Блана. Это уже не шутки - у "Лиона" лишь 1 очко в 4 турах, и он занимает последнее, 18-е место в таблице.
4-й тур Лиги 1. Лион. "Люмьер"
"Лион" - "ПСЖ" - 1:4
Голы: Толиссо, 74 (с пенальти) - Мбаппе, 4 (с пенальти), 45+2, Хакими, 20, Асенсио, 38
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