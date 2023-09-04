Ткачи на дне. Лион - ПСЖ 1:4. Видео голов и обзор матча

"ПСЖ" не испытал проблем на поле кризисного "Лиона". Килиан Мбаппе оформил дубль, Марко Асенсио к голу добавил результативную передачу - и дело в шляпе.

Вполне вероятно, что этот разгром отправит в отставку тренера "Ткачей" Лорана Блана. Это уже не шутки - у "Лиона" лишь 1 очко в 4 турах, и он занимает последнее, 18-е место в таблице.

4-й тур Лиги 1. Лион. "Люмьер"

"Лион" - "ПСЖ" - 1:4

Голы: Толиссо, 74 (с пенальти) - Мбаппе, 4 (с пенальти), 45+2, Хакими, 20, Асенсио, 38