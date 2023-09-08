Фурия в ударе. Грузия - Испания 1:7. Видео голов и обзор матча

Испания неожиданно легко разбила грузин на их же поле. Команда Вилли Саньоля сама виновата - нельзя выходить против топа настолько неорганизованной.

В итоге в ворота Грузии забили не только опытные Мората и Ольмо, но даже 16-летний Ламин Ямаль. Это рекорд европейского футбола за последние сто лет! И еще неописуемый позор для грузин.

5-й тур отбора на Евро-2024. Тбилиси. Стадион им. Бориса Пайчадзе

Грузия - Испания - 1:7

Голы: Чакветадзе, 49 - Мората, 22, 40, 65, Квирквелия, 27 (автогол), Ольмо, 38, Нико Уильямс, 68