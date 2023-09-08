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Фурия в ударе. Грузия - Испания 1:7. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Исторический разгром

Фурия в ударе. Грузия - Испания 1:7. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oliver Hardt - UEFA/UEFA

Новина українською

Испания неожиданно легко разбила грузин на их же поле. Команда Вилли Саньоля сама виновата - нельзя выходить против топа настолько неорганизованной.

В итоге в ворота Грузии забили не только опытные Мората и Ольмо, но даже 16-летний Ламин Ямаль. Это рекорд европейского футбола за последние сто лет! И еще неописуемый позор для грузин.

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Грузия - Испания - 1:7

Голы: Чакветадзе, 49 - Мората, 22, 40, 65, Квирквелия, 27 (автогол), Ольмо, 38, Нико Уильямс, 68

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В статье: Испания Грузия
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