Шашечные не сбавляют темп. Хорватия - Латвия 5:0. Видео голов и обзор матча
Матч слона против моськи
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Igor Soban/Pixsell/MB Media
Хорваты на своем поле легко разгромили Латвию, которая уже больше года не побеждает в официальных матчах.
Нестареющий Лука Модрич опять вышел в старте, но в герои выбились другие - Крамарич, Перишич, Петкович. Годы идут, а "Шашечные" даже не думают сбавлять темп. Вот это школа!
5-й тур отбора на Евро-2024. Риека. "Руевица"
Хорватия - Латвия - 5:0
Голы: Петкович, 3, 44, Иванушец, 13, Крамарич, 68, Пашалич, 78
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