Шашечные не сбавляют темп. Хорватия - Латвия 5:0. Видео голов и обзор матча

Хорваты на своем поле легко разгромили Латвию, которая уже больше года не побеждает в официальных матчах.

Нестареющий Лука Модрич опять вышел в старте, но в герои выбились другие - Крамарич, Перишич, Петкович. Годы идут, а "Шашечные" даже не думают сбавлять темп. Вот это школа!

5-й тур отбора на Евро-2024. Риека. "Руевица"

Хорватия - Латвия - 5:0

Голы: Петкович, 3, 44, Иванушец, 13, Крамарич, 68, Пашалич, 78