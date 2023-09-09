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Шашечные не сбавляют темп. Хорватия - Латвия 5:0. Видео голов и обзор матча

Видео
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Матч слона против моськи

Шашечные не сбавляют темп. Хорватия - Латвия 5:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Igor Soban/Pixsell/MB Media

Новина українською

Хорваты на своем поле легко разгромили Латвию, которая уже больше года не побеждает в официальных матчах.

Нестареющий Лука Модрич опять вышел в старте, но в герои выбились другие - Крамарич, Перишич, Петкович. Годы идут, а "Шашечные" даже не думают сбавлять темп. Вот это школа!

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Хорватия - Латвия - 5:0

Голы: Петкович, 3, 44, Иванушец, 13, Крамарич, 68, Пашалич, 78

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В статье: Латвия Хорватия
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