Полный разгром. Португалия - Люксембург 9:0. Обзор матча и видео голов

Сборная Португалии продолжает демонстрировать максимальную эффективность под руководством Роберто Мартинеса. "Селесао" выиграли все шесть матчей в своей группе с разницей 24:0 и фактически пробились на Евро-2024.

Отбор к Евро-2024. Группа J, шестой тур. Фару, “Эштадиу Алгарве”

Португалия – Люксембург 9:0

Голы: Инасиу 12, Рамуш 17, Рамуш 33, Инасиу 45+4, Жота 57, Орта 67, Жота 77, Фернандеш 83, Феликс 88