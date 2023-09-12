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Полный разгром. Португалия - Люксембург 9:0. Обзор матча и видео голов

Видео
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Видеообзор крупной победы Португалии над Люксембургом в рамках отбора к Евро-2024

Полный разгром. Португалия - Люксембург 9:0. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная Португалии продолжает демонстрировать максимальную эффективность под руководством Роберто Мартинеса. "Селесао" выиграли все шесть матчей в своей группе с разницей 24:0 и фактически пробились на Евро-2024.

Отбор к Евро-2024. Группа J, шестой тур. Фару, “Эштадиу Алгарве”

Португалия – Люксембург 9:0

Голы: Инасиу 12, Рамуш 17, Рамуш 33, Инасиу 45+4, Жота 57, Орта 67, Жота 77, Фернандеш 83, Феликс 88

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В статье: Португалия Люксембург Бруну Фернандеш видеоповторы Диогу Жота Национальная сборная Португалии Чемпионат Европы-2024 Евро 2024 Жоау Феликс Гонсалу Рамуш отбор на Евро-2024
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