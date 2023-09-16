  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Как в старые времена. Валенсия - Атлетико 3:0. Видео голов и обзор матча
В тренде

Как в старые времена. Валенсия - Атлетико 3:0. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено
(1 голосов)

Полное фиаско Симеоне

Как в старые времена. Валенсия - Атлетико 3:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Новина українською

"Валенсия" буквально растоптала "Атлетико" на "Месталье". Дело не только в счете - "Летучие мыши" доминировали во всех компонентах, а их форвард Уго Дуро был лучшим игроком на поле.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

При этом наш Роман Яремчук во втором туре кряду на поле не вышел, и это плохой знак. Неужели не тянет?

5-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Атлетико" - 3:0

Голы: Дуро, 5, 34, Герра, 54

По теме
yellow-arrow
Мастер-класс от Де Дзерби. Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Ювентус - Лацио 3:1. Дубль Влаховича. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Воскресли во втором тайме. Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3. Обзор матча и видео голов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Валенсия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде