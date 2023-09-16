Как в старые времена. Валенсия - Атлетико 3:0. Видео голов и обзор матча

"Валенсия" буквально растоптала "Атлетико" на "Месталье". Дело не только в счете - "Летучие мыши" доминировали во всех компонентах, а их форвард Уго Дуро был лучшим игроком на поле.

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При этом наш Роман Яремчук во втором туре кряду на поле не вышел, и это плохой знак. Неужели не тянет?

5-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Атлетико" - 3:0

Голы: Дуро, 5, 34, Герра, 54