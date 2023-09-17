Феликс и Канселу показали себя. Барселона - Бетис 5:0. Видео голов и обзор матча
Пока лучший матч сезона от каталонцев
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado/Quality Sport Images
"Барселона" растоптала "Бетис", который и в первом тайме выглядел беспомощно, а после замены вратаря - и подавно.
Летние новички Жоау Феликс и Жоау Канселу были среди лучших на поле и забили по голу - чем не реклама трансферной кампании "Барсы"? Хотя и остальных надо отмечать. Например, Феррана Торреса, ставшего первым после Месси, кто забил за Блауграну прямым ударом со штрафного.
5-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"
"Барселона" - "Бетис" - 5:0
Голы: Жоау Феликс, 25, Левандовский, 32, Ферран Торрес, 62, Рафинья, 66, Канселу, 82
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