Феликс и Канселу показали себя. Барселона - Бетис 5:0. Видео голов и обзор матча

"Барселона" растоптала "Бетис", который и в первом тайме выглядел беспомощно, а после замены вратаря - и подавно.

Летние новички Жоау Феликс и Жоау Канселу были среди лучших на поле и забили по голу - чем не реклама трансферной кампании "Барсы"? Хотя и остальных надо отмечать. Например, Феррана Торреса, ставшего первым после Месси, кто забил за Блауграну прямым ударом со штрафного.

5-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" - "Бетис" - 5:0

Голы: Жоау Феликс, 25, Левандовский, 32, Ферран Торрес, 62, Рафинья, 66, Канселу, 82