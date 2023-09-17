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Феликс и Канселу показали себя. Барселона - Бетис 5:0. Видео голов и обзор матча

Видео
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Пока лучший матч сезона от каталонцев

Феликс и Канселу показали себя. Барселона - Бетис 5:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado/Quality Sport Images

Новина українською

"Барселона" растоптала "Бетис", который и в первом тайме выглядел беспомощно, а после замены вратаря - и подавно.

Летние новички Жоау Феликс и Жоау Канселу были среди лучших на поле и забили по голу - чем не реклама трансферной кампании "Барсы"? Хотя и остальных надо отмечать. Например, Феррана Торреса, ставшего первым после Месси, кто забил за Блауграну прямым ударом со штрафного.

5-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" - "Бетис" - 5:0

Голы: Жоау Феликс, 25, Левандовский, 32, Ферран Торрес, 62, Рафинья, 66, Канселу, 82

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В статье: Барселона Бетис (Севилья)
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