Пятая победа подряд. Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1. Видео голов и обзор матча

"Реал Сосьедад" по делу выиграл первый тайм в Мадриде, но дальше "Сливочные" включили фирменный характер и перевернули матч.

В герои на сей раз выбился не Джуд Беллингем, а Фран Гарсия - у него два ассиста. Ну, и констатируем, что у "Реала" уже 5 побед из 5 на старте чемпионата. Идеальное начало!

5-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Реал Сосьедад" - 2:1

Голы: Вальверде, 46, Хоселу, 60 - Барренечеа, 5