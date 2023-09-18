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Пятая победа подряд. Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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"Сливочные" проявили характер

Пятая победа подряд. Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Новина українською

"Реал Сосьедад" по делу выиграл первый тайм в Мадриде, но дальше "Сливочные" включили фирменный характер и перевернули матч.

В герои на сей раз выбился не Джуд Беллингем, а Фран Гарсия - у него два ассиста. Ну, и констатируем, что у "Реала" уже 5 побед из 5 на старте чемпионата. Идеальное начало!

5-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Реал Сосьедад" - 2:1

Голы: Вальверде, 46, Хоселу, 60 - Барренечеа, 5

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал (Мадрид)
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