10 забитых мячей за 4 дня. Барселона - Антверпен 5:0. Видео голов и обзор матча
Каталонцы поставили разгромы на поток
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
После 5:0 с "Бетисом" в Примере "Барселона" отгрузила столько же мячей "Антверпену" в ЛЧ. Впечатляющая форма!
Жоау Феликс выбился в лидеры команды, но и остальные на высоте - Левандовский забивает, Рафинья обыгрывает, Гюндоган дирижирует, а Гави просто вездесущий. Давненько не приходилось видеть "Барсу" настолько сильной.
1-й тур ЛЧ. Барселона. "Олимпийский"
"Барселона" - "Антверпен" - 5:0
Голы: Феликс, 11, 66, Левандовський, 19, Батай, 22 (автогол), Гаві, 54
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