  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. 10 забитых мячей за 4 дня. Барселона - Антверпен 5:0. Видео голов и обзор матча
В тренде

10 забитых мячей за 4 дня. Барселона - Антверпен 5:0. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Каталонцы поставили разгромы на поток

10 забитых мячей за 4 дня. Барселона - Антверпен 5:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Новина українською

После 5:0 с "Бетисом" в Примере "Барселона" отгрузила столько же мячей "Антверпену" в ЛЧ. Впечатляющая форма!

Жоау Феликс выбился в лидеры команды, но и остальные на высоте - Левандовский забивает, Рафинья обыгрывает, Гюндоган дирижирует, а Гави просто вездесущий. Давненько не приходилось видеть "Барсу" настолько сильной.

1-й тур ЛЧ. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" - "Антверпен" - 5:0

Голы: Феликс, 11, 66, Левандовський, 19, Батай, 22 (автогол), Гаві, 54

По теме
yellow-arrow
Уже без Месси и Неймара. ПСЖ - Боруссия Дортмунд 2:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
1+1 от украинцев. Гранада - Жирона 2:4. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Пятая победа подряд. Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Антверпен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде