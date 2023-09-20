10 забитых мячей за 4 дня. Барселона - Антверпен 5:0. Видео голов и обзор матча

После 5:0 с "Бетисом" в Примере "Барселона" отгрузила столько же мячей "Антверпену" в ЛЧ. Впечатляющая форма!

Жоау Феликс выбился в лидеры команды, но и остальные на высоте - Левандовский забивает, Рафинья обыгрывает, Гюндоган дирижирует, а Гави просто вездесущий. Давненько не приходилось видеть "Барсу" настолько сильной.

1-й тур ЛЧ. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" - "Антверпен" - 5:0

Голы: Феликс, 11, 66, Левандовський, 19, Батай, 22 (автогол), Гаві, 54