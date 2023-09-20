Уже без Месси и Неймара. ПСЖ - Боруссия Дортмунд 2:0. Видео голов и обзор матча

"ПСЖ" в доминирующем стиле одолел "Боруссию", которой в Париже даже близко не удалась традиционная игра на контратаках.

Голы на счету Мбаппе и Хакими, но отмечать надо и Витинью, и Дембеле, и всю защиту - очень качественный матч от них. В прошлом сезоне с Месси и Неймаром таких было немного.

1-й тур Лиги чемпионов. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Боруссия Дортмунд" - 2:0

Голы: Мбаппе, 49 (с пенальти), Хакими, 58