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Уже без Месси и Неймара. ПСЖ - Боруссия Дортмунд 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео
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Играла только одна команда

Уже без Месси и Неймара. ПСЖ - Боруссия Дортмунд 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ulrik Pedersen/DeFodi Images

Новина українською

"ПСЖ" в доминирующем стиле одолел "Боруссию", которой в Париже даже близко не удалась традиционная игра на контратаках.

Голы на счету Мбаппе и Хакими, но отмечать надо и Витинью, и Дембеле, и всю защиту - очень качественный матч от них. В прошлом сезоне с Месси и Неймаром таких было немного.

1-й тур Лиги чемпионов. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Боруссия Дортмунд" - 2:0

Голы: Мбаппе, 49 (с пенальти), Хакими, 58

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Пари Сен-Жермен
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