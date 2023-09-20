Уже без Месси и Неймара. ПСЖ - Боруссия Дортмунд 2:0. Видео голов и обзор матча
Играла только одна команда
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ulrik Pedersen/DeFodi Images
"ПСЖ" в доминирующем стиле одолел "Боруссию", которой в Париже даже близко не удалась традиционная игра на контратаках.
Голы на счету Мбаппе и Хакими, но отмечать надо и Витинью, и Дембеле, и всю защиту - очень качественный матч от них. В прошлом сезоне с Месси и Неймаром таких было немного.
1-й тур Лиги чемпионов. Париж. "Парк де Пренс"
"ПСЖ" - "Боруссия Дортмунд" - 2:0
Голы: Мбаппе, 49 (с пенальти), Хакими, 58
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