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Гол вратаря оставил Симеоне без победы. Лацио - Атлетико 1:1. Обзор матча и видео голов

Видео
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Проведель на 90+5 минуте удачно подключился к атаке

Гол вратаря оставил Симеоне без победы. Лацио - Атлетико 1:1. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Голы киперов бывают нечасто, тем более – в Лиге чемпионов. Редкое событие произошло на 90+5 минута матча “Лацио” – “Атлетико”, когда кипер римлян Проведель подключился к последнему стандарту своей команды.

Лига чемпионов, группа E, первый тур

"Лацио" – "Атлетико" 1:1

Голы: Проведель 90+5 – Барриос 29

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В статье: Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Диего Симеоне Лацио (Рим) видеоповторы Маурицио Сарри
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