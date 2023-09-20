Гол вратаря оставил Симеоне без победы. Лацио - Атлетико 1:1. Обзор матча и видео голов
Проведель на 90+5 минуте удачно подключился к атаке
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голы киперов бывают нечасто, тем более – в Лиге чемпионов. Редкое событие произошло на 90+5 минута матча “Лацио” – “Атлетико”, когда кипер римлян Проведель подключился к последнему стандарту своей команды.
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Лига чемпионов, группа E, первый тур
Голы: Проведель 90+5 – Барриос 29
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